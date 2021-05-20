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Комісія при МОЗ Японії схвалила вакцини Moderna і AstraZeneca

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Токіо, Четвер 20 травня 2021 14:52
Комісія при МОЗ Японії схвалила вакцини Moderna і AstraZeneca Фото: щеплення від коронавірусу (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Група експертів комісії Міністерства охорони здоров'я, праці та добробуту Японії схвалила застосування в країні двох вакцин від коронавірусу виробництва компаній Moderna і AstraZeneca. Питання про видачу офіційного дозволу буде розглянуто завтра, 21 травня.

Про це повідомив японський телеканал NHK.

Відзначається, що експертна група при МОЗ Японії, в яку входить 20 фахівців, схвалила застосування на території країни двох вакцин від коронавірусу фармацевтичних компаній Moderna і AstraZeneca.

Очікується, що глава відомства розгляне питання про видачу офіційного дозволу на застосування цих препаратів 21 травня з урахуванням рекомендацій експертної групи.

Нагадаємо, з 21 травня уряд Японії забороняє в'їзд іноземцям, які відвідували Таїланд і шість інших країн. Мова також йде про Монголії, Камбоджі, Східному Тиморі, Шрі-Ланці, Сейшельських островах і Сент-Люсії. Під обмеження не підпадають Японські громадяни - їм доведеться шість днів перебувати на карантині і двічі складати тест на коронавірус.

Зазначимо, 19 травня Європейська комісія схвалила новий протокол безпеки по коронавірусу. Він сприятиме безпечному відновленню туризму в ЄС, зазначили в Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що міста Японії відмовляються приймати спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх 2020 року, на тлі загострення ситуації з коронавірусом. На тлі цього ведуча медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати проведення Олімпіади

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