ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 21:07
Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов Фото: Михаил Радуцкий, глава комитета ВР по вопросам здоровья нации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект № 6084. Этот документ предлагает ужесточить ответственность за подделку документов о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета ВР.

Что вводит поддержанный комитетом законопроект:

  • уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов, результатов ПЦР-тестирования, справок о выздоровлении от коронавируса;
  • уголовную ответственность за рекламу и предложение продажи подделок;
  • уголовную ответственность за приобретение подделок;
  • ответственность медиков за внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения;
  • усиление ответственности за повторное совершение правонарушения или совершение по предварительному сговору.

В то же время документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет содействовать раскрытию преступления. Однако это будет касаться только первого такого правонарушения.

"Считаю, что законопроект нужно поддержать и как можно быстрее принять, ведь на сегодняшний день случаи подделки документов о вакцинации против COVID-19 и результатов ПЦР-тестов учащаются, что подрывает доверие в мире к нашей стране и к национальной системы здравоохранения", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус Вакцинация сертификат вакцинации Верховная рада Михаил Радуцкий
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе