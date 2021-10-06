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Комитет ВР поддержал ужесточение наказания за подделку COVID-документов

Автор: Дмитрий Левицкий

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования поддержал законопроект № 6084. Этот документ предлагает ужесточить ответственность за подделку документов о вакцинации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Комитета ВР.

Что вводит поддержанный комитетом законопроект:

  • уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов, результатов ПЦР-тестирования, справок о выздоровлении от коронавируса;
  • уголовную ответственность за рекламу и предложение продажи подделок;
  • уголовную ответственность за приобретение подделок;
  • ответственность медиков за внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения;
  • усиление ответственности за повторное совершение правонарушения или совершение по предварительному сговору.

В то же время документ предлагает освобождать от ответственности тех, кто добровольно сдаст поддельные документы и будет содействовать раскрытию преступления. Однако это будет касаться только первого такого правонарушения.

"Считаю, что законопроект нужно поддержать и как можно быстрее принять, ведь на сегодняшний день случаи подделки документов о вакцинации против COVID-19 и результатов ПЦР-тестов учащаются, что подрывает доверие в мире к нашей стране и к национальной системы здравоохранения", - сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

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КоронавирусВакцинациясертификат вакцинацииВерховная радаМихаил Радуцкий