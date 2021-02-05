ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию COVID-вакцины в США

Новина українською → Пятница 05 февраля 2021 01:59
Компания Johnson & Johnson подала заявку на регистрацию COVID-вакцины в США Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Компания Johnson & Johnson подала заявку на разрешение на экстренное использование своей вакцины против коронавируса в США. Поставки готовы начать сразу же после того, как получат разрешение.

Об этом пишет Politico.

"После получения разрешения на нашу исследовательскую вакцину COVID-19 для экстренного использования мы готовы начать поставки. Мы в срочном порядке работаем над тем, чтобы как можно быстрее сделать нашу вакцину доступной для населения", - сказал главный научный сотрудник J&J Пол Стоффельс.

Издание отмечает, что вакцина с разовой дозой привлекает представителей общественного здравоохранения, которые говорят, что она будет иметь решающее значение для вакцинации уязвимых, труднодоступных и даже скептически настроенных людей. Вакцину также можно хранить в обычных холодильниках, в отличие от других вариантов, для которых требуются сверххолодные морозильные камеры.

Ранее сообщалось, что вакцина от COVID американской компании Johnson & Johnson показала эффективность 66%.

Также известно, что Украина ведет с Johnson & Johnson переговоры о поставке вакцины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19