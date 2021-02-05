Компанія Johnson & Johnson подала заявку на реєстрацію COVID-вакцини в США

Компанія Johnson & Johnson подала заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини проти коронавіруса в США. Поставки готові почати відразу ж після того, як отримають дозвіл.

Про це пише Politico.

"Після отримання дозволу на нашу дослідницьку вакцину COVID-19 для екстреного використання ми готові почати поставки. Ми в терміновому порядку працюємо над тим, щоб як можна швидше зробити нашу вакцину доступною для населення", - сказав головний науковий співробітник J&J Підлогу Стоффельс.

Видання зазначає, що вакцина з разовою дозою залучає представників громадської охорони здоров'я, які говорять, що вона буде мати вирішальне значення для вакцинації вразливих, важкодоступних і навіть скептично налаштованих людей. Вакцину можна зберігати в звичайних холодильниках, на відміну від інших варіантів, для яких потрібні сверххолодные морозильні камери.

Раніше повідомлялося, що вакцина від COVID американської компанії Johnson & Johnson показала ефективність 66%.

Також відомо, що Україна веде з Johnson & Johnson переговори про поставку вакцини.