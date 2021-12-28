Конец "красной" зоны. Две последние области вывели из жесткого карантина

Волынская и Запорожская области выходят из "красной" зоны карантина. Они покинут ее в полночь 30 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра Кабинета министров Олега Немчинова.

Соответствующее решение приняла Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 минут 30 декабря "желтый" уровень эпидемической опасности на территории Волынской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Украине все регионы находятся в "желтой зоне" адаптивного карантина.

Правила карантина

В регионах, перешедших в "желтую" зону карантина, действуют новые правила. Они касаются преимущественно невакцинированных граждан.

В "желтой" зоне карантина запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.