Кінець "червоної" зони. Дві останні області вивели з жорсткого карантину

Волинська та Запорізька області виходять з "червоної" зони карантину. Вони покинуть її опівночі 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова.

Відповідне рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00: 00 хвилин 30 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в Україні всі регіони знаходяться в "жовтій зоні" адаптивного карантину.

Правила карантину

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.