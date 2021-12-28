Кінець "червоної" зони. Дві останні області вивели з жорсткого карантину
Волинська та Запорізька області виходять з "червоної" зони карантину. Вони покинуть її опівночі 30 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова.
Відповідне рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00: 00 хвилин 30 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, в Україні всі регіони знаходяться в "жовтій зоні" адаптивного карантину.
Правила карантину
У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.
У "жовтій" зоні карантину забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.