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Кінець "червоної" зони. Дві останні області вивели з жорсткого карантину

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Вівторок 28 грудня 2021 17:13
Кінець "червоної" зони. Дві останні області вивели з жорсткого карантину Фото: дві останні області вивели з жорсткого карантину (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Волинська та Запорізька області виходять з "червоної" зони карантину. Вони покинуть її опівночі 30 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова.

Відповідне рішення прийняла Держкомісія з питань ТЕБ і НС.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00: 00 хвилин 30 грудня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки на території Волинської та Запорізької областей", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, в Україні всі регіони знаходяться в "жовтій зоні" адаптивного карантину.

Кінець &quot;червоної&quot; зони. Дві останні області вивели з жорсткого карантину

Правила карантину

У регіонах, які перейшли в "жовту" зону карантину, діють нові правила. Вони стосуються переважно невакцинованих громадян.

У "жовтій" зоні карантину забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.

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