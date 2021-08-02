ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

До конца лета Украина сделает еще минимум 4,5 млн прививок, - Ляшко

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 августа 2021 11:48
До конца лета Украина сделает еще минимум 4,5 млн прививок, - Ляшко Фото: министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине планируют сделать минимум 4,5 млн прививок от коронавируса. Соответствующий план будет выполнен до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Минздрава в Facebook.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза",- написал Ляшко.

По его словам, за июль в стране было сделано 2 917 636 прививок от COVID-19, что почти на 250 тысяч больше чем за все предыдущие месяцы кампании в общем.

"Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! "Дельта"-штамм коронавируса уже в Украине, а вакцинация - единственный эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни или смерть",- добавил Ляшко.

Напомним, в Украину прибыло еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac.

Добавим, в Украине могут ввести ограничения для невакцинированных от COVID-19 граждан.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе