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До кінця літа Україна зробить ще мінімум 4,5 млн щеплень, - Ляшко

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Україна, Понеділок 02 серпня 2021 11:48
До кінця літа Україна зробить ще мінімум 4,5 млн щеплень, - Ляшко Фото: міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні планують зробити мінімум 4,5 млн щеплень від коронавірусу. Відповідний план буде виконано до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МОЗ у Facebook.

"До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 рази", - написав Ляшко.

За його словами, за липень у країні було зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19, що майже на 250 тисяч більше ніж за всі попередні місяці кампанії разом.

"Закликаю не відкладати щеплення на "після відпустки" чи "після свят"! "Дельта"-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація - єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті", - додав Ляшко.

Нагадаємо, в Україну прибуло ще 1,5 млн доз вакцини CoronaVac.

Додамо, в Україні можуть ввести обмеження для невакцинованих від COVID-19 громадян.

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