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До конца мая Украина получит 1,7 млн доз COVID-вакцин по COVAX, - Степанов

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 20:46
До конца мая Украина получит 1,7 млн доз COVID-вакцин по COVAX, - Степанов Фото: Максим Степанов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина до конца мая может получить в рамках глобального механизма COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса. При этом первая поставка препаратов ожидается до 15 апреля.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире "Украина 24".

По словам министра, всего в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса.

"Мы получим от COVAX 8 млн доз вакцины, но вопрос в сроках. Первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин", - заявил Степанов.

Кроме того, он заявил, что до конца 2021 года планируется вакцинировать около 60% населения.

Напомним, Австрия готова содействовать Украине в ускоренном получении вакцин в рамках COVAX.

Кроме того, в организации UNICEF рассказали, когда вакцина приедет в Украину в рамках механизма COVAX.

Добавим, что в Украине вступил в силу закон, который снимает ответственность с производителей COVID-вакцин за возможные побочные эффекты. Документ связан с международными договоренностями о получении Украиной по программе COVAX вакцин ведущих производителей.

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