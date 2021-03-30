До конца мая Украина получит 1,7 млн доз COVID-вакцин по COVAX, - Степанов

Украина до конца мая может получить в рамках глобального механизма COVAX 1,7 млн доз вакцин от коронавируса. При этом первая поставка препаратов ожидается до 15 апреля .

По словам министра, всего в рамках COVAX Украина получит 8 млн доз вакцины от коронавируса.

"Мы получим от COVAX 8 млн доз вакцины, но вопрос в сроках. Первый транш вакцин 360 тысяч доз вакцин AstraZeneca и 117 тысяч доз Pfizer мы должны получить до 15 апреля. В общем до конца мая должны получить 1,7 млн доз вакцин", - заявил Степанов.

Кроме того, он заявил, что до конца 2021 года планируется вакцинировать около 60% населения.