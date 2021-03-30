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До кінця травня Україна отримає 1,7 млн доз COVID-вакцин через COVAX, - Степанов

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 20:46
До кінця травня Україна отримає 1,7 млн доз COVID-вакцин через COVAX, - Степанов Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Україна до кінця травня може отримати в рамках глобального механізму COVAX 1,7 млн доз вакцин від коронавірусу. При цьому перша поставка препаратів очікується до 15 квітня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі "Україна 24".

За словами міністра, всього в рамках COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від коронавірусу.

"Ми отримаємо від COVAX 8 млн доз вакцини, але питання в термінах. Перший транш вакцин 360 тисяч доз вакцин AstraZeneca і 117 тисяч доз Pfizer ми повинні отримати до 15 квітня. Загалом до кінця травня мають отримати 1,7 млн доз вакцин", - заявив Степанов.

Нагадаємо, Австрія готова сприяти Україні у прискореному отриманні вакцин в рамках COVAX.

Крім того, в організації UNICEF розповіли, коли вакцина приїде в Україну в рамках механізму COVAX.

Додамо, що в Україні набув чинності закон, який знімає відповідальність з виробників COVID-вакцин за можливі побічні ефекти. Документ пов'язаний з міжнародними домовленостями про одержання Україною за програмою COVAX вакцин провідних виробників.

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