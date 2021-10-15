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Уже в конце октября. В СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса

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Киев, Пятница 15 октября 2021 20:38
Уже в конце октября. В СНБО спрогнозировали пик волны коронавируса Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается в конце октября - начале ноября. В пиковый период в больницы могут попасть более 50 тысяч украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Мы прогнозируем пик пандемии (коронавируса - ред.) на конец этого месяца, это где-то с 20-25-30 по 4-5 следующего месяца", - сказал он по итогам заседания СНБО.

По его словам, в пиковый период пандемии в больницы могут попасть от 52 тысячи человек. Данилов отметил, что это станет вызовом для системы здравоохранения Украины.

Напомним, ранее главный санврач Украины Игорь Кузин сообщил, что пик коронавируса в стране ожидается с середины ноября до середины декабря.

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