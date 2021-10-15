Вже в кінці жовтня. В РНБО спрогнозували пік хвилі коронавірусу
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
В Україні пік захворюваності коронавірусом очікується в кінці жовтня-початку листопада. У піковий період до лікарень можуть потрапити понад 50 тисяч українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
"Ми прогнозуємо пік пандемії (коронавірусу - ред.) на кінець цього місяця, це десь з 20-25-30 по 4-5 наступного місяця", - сказав він за підсумками засідання РНБО.
За його словами, в піковий період пандемії в лікарні можуть потрапити від 52 тисячі осіб. Данілов зазначив, що це стане викликом для системи охорони здоров'я України.
Нагадаємо, раніше головний санлікар України Ігор Кузин повідомив, що пік коронавірусу в країні очікується з середини листопада до середини грудня.