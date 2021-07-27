На кону образование 600 млн детей: ООН призывает как можно быстрее открыть все школы
Фото: ООН призывает как можно быстрее возобновить работу школ в мире (Getty Images)
Организация Объединенных Наций призывает как можно быстрее открыть школы несмотря на пандемию COVID. Из-за их длительного закрытия, на кону стоит образование более 600 млн детей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам пресс-секретаря Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймса Элдера, смягчение ограничений в отношении открытия школ не может ожидать, пока все ученики и учителя вакцинируются против коронавируса.
В частности, признавая трудный выбор, чиновник осуждает то, что в мире бары и заведения общественного питания открываются первыми.
"Школы должны закрываться последними и открываться первыми", - отметил Элдер.
Стоит отметить, что сегодня:
- дети северного полушария и в дальнейшем отдыхают на летних каникулах, а около 40% детей в восточной и южной частях Африки - не ходят в школы из-за карантинных ограничений.
- около 32 млн детей не посещают школы после их закрытия из-за распространения вируса;
- 37 млн детей не посещали школы до начала пандемии коронавируса;
- в половине стран Азиатско-Тихоокеанского региона учебные заведения закрыты более 6 месяцев;
- в 18 странах Южной Америки школы полностью, или же частично закрыты;
- дистанционное обучение и в дальнейшем является недоступным для трети учащихся во всем мире.