На кону образование 600 млн детей: ООН призывает как можно быстрее открыть все школы

Организация Объединенных Наций призывает как можно быстрее открыть школы несмотря на пандемию COVID. Из-за их длительного закрытия, на кону стоит образование более 600 млн детей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам пресс-секретаря Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймса Элдера, смягчение ограничений в отношении открытия школ не может ожидать, пока все ученики и учителя вакцинируются против коронавируса.

В частности, признавая трудный выбор, чиновник осуждает то, что в мире бары и заведения общественного питания открываются первыми.

"Школы должны закрываться последними и открываться первыми", - отметил Элдер.

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