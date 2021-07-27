На кону освіта 600 млн дітей: ООН закликає якнайшвидше відкрити усі школи
Фото: ООН закликає якнайшвидше відновити роботу шкіл у світі (Getty Images)
Організація Об’єднаних Націй закликає якнайшвидше відкрити школи попри пандемію COVID. Через їх тривале закриття, на кону стоїть освіта більше ніж 600 млн дітей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами прессекретаря Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймса Елдера, пом’якшення обмежень стосовно відкриття шкіл не може очікувати, поки усі учні та вчителі вакцинуються проти коронавірусу.
Зокрема, визнаючи важкий вибір, посадовець засуджує те, що у світі бари й заклади громадського харчування відкриваються першими.
"Школи повинні закриватися останніми й відкриватися першими", - відзначив Елдер.
Варто відзначити, що сьогодні:
- діти північної півкулі й надалі відпочивають на літніх канікулах, а близько 40% дітей в східній й південній частинах Африки - не ходять до шкіл через карантинні обмеження.
- близько 32 млн дітей не відвідують школи після їх закриття через поширення вірусу;
- 37 млн дітей не відвідували школи до початку пандемії коронавірусу;
- в половині країн Азійсько-Тихоокеанському регіону навчальні заклади закриті більше ніж 6 місяців;
- в 18 країнах Південної Америки школи повністю, або ж частково закриті;
- дистанційне навчання й надалі є недоступним для третини учнів в усьому світі.