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Коронавирус у диких животных: первые случаи обнаружили в Канаде

Автор: Иванна Шовкун

В Канаде зафиксировали первые случаи коронавируса у диких животных. COVID-19 заболели белые олени, но симптомов у них пока не заметили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Три оленя с SARS-CoV-2 были обнаружены в Квебеке в регионе Эстри. С помощью анализов заболевание у животных подтвердили в конце ноября. Об этом проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

"Пока нет известных случаев передачи вируса SARS-CoV-2 от оленей к человеку. COVID-19 остается, прежде всего, болезнью человека с типичной передачей от человека к человеку", - говорится в заявлении канадского Министерства окружающей среды и изменения климата.

С начала пандемии различные федеральные канадские учреждения, правительства провинций и исследовательские институты проанализировали, может ли коронавирус заразить дикую природу. Отметим, что в мире широко известны случаи инфицирования кошек, собак и норок. Однако пока неизвестно, какими будут последствия передачи COVID, например, хищникам, которые охотятся на оленей.

Напомним, в зоопарке Роттердама (Нидерланды) коронавирус обнаружили у горилл и львов. В заражении животных подозревают сотрудника, который переносит инфекцию без симптомов.

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