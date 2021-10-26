Коронавирус во Франции: власти продлили чрезвычайное положение на Мартинике до 31 декабря

Власти Франции продлевают чрезвычайное положение на Мартинике, поскольку ситуация с коронавирусом там опасная. Он должен был закончится 15 ноября, но вместо этого людям запретят выходить из дома до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Власти отмечают, что э та территория столкнулась с масштабной волной эпидемии летом, когда показатель заболеваемости в течение семи дней подряд превышал 1000 случаев на 100 000 жителей.

"Циркуляция вируса не снизилась, она остается на высоком уровне, при этом уровень заболеваемости составляет от 120 до 150 случаев на 100 000 жителей в течение последних трех недель", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате ситуация в больницах улучшается очень медленно: 86 пациентов госпитализированы с коронавирусом, 29 находятся человек нахоятся в реанимации.

"В то же время охват вакцинацией, хотя и увеличивается, но остается на слишком низком уровне, чтобы обеспечить достаточную защиту населения от высокой вирулентности варианта Дельта. Только 42% взрослых получили хотя бы инъекцию вакцины", - утверждают власти.