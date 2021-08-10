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Коронавирус в Иране: каждые две минуты умирает человек

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Иран, Вторник 10 августа 2021 06:21
Коронавирус в Иране: каждые две минуты умирает человек Фото: власти Ирана сообщили о рекордной смертности от коронавируса (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Иране от коронавируса каждые две минуты умирает человек. Власти сообщили о рекордной смертности от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Иран сообщил о рекордной смертности за сутки - коронавирус забрал жизни 588 человек. Власти страны жалуются, что люди не соблюдают дистанцию в то время, как в больницах нескольких городов не хватает коек для новых пациентов.

"Каждые две секунды в Иране заражается один человек, и почти каждые две минуты один человек умирает от коронавируса", - сообщило государственное телевидение Ирана.

Также объявили, что 31 провинции Ирана перешли с оранжевого уровня риска на красный уровень опасности.

Проблему смертности в Иране связывают с медленной программой вакцинации населения. В январе верховный лидер Ирана Али Хаменеи запретил импорт вакцин американского и британского производства, заявив, что они ненадежны и могут способствовать распространению инфекции.

Новый президент Ирана Эбрагим Раиси призвал чиновников ускорить вакцинацию и использовать "все необходимые средства" для сдерживания пандемии коронавируса.

Напомним, что в Иране одобрили вакцину от коронавируса собственного производства. Она называется COVIran Barekat.

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