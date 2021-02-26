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Коронавирус мог возникнуть на еще одном рынке в Ухане. ВОЗ проверяет

Новина українською → Ухань, Пятница 26 февраля 2021 15:27
Коронавирус мог возникнуть на еще одном рынке в Ухане. ВОЗ проверяет Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возможности возникновения коронавируса на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Установить связь между "нулевым пациентом" и рынком "Хуанань" не удалось.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, житель Уханя Чэнь, у которого коронавирус был обнаружен 8 декабря 2019 года, сообщил миссии ВОЗ, что его родители совершали покупки на другом местном продовольственном рынке.

Тепер эксперты проверяют версию о происхождении коронавируса в другом месте. Отмечается, что тесты на коронавирус родителей "нулевого пациента" оказались отрицательными, однако неизвестно, когда именно они были сделаны и проводилось ли исследование на антитела.

ВОЗ намерена установить точное местонахождение этого рынка, а также выяснить, есть ли связь между ним и другими случаями заражения коронавирусом, выявленными в Ухане в декабре 2019 года.

Напомним, ВОЗ считает маловероятной версию о том, что коронавирус завезли в Китай.

Ранее эксперты ВОЗ пришли к выводу о том, что масштаб эпидемии коронавируса мог быть большим, чем считалось ранее.

При этом до сих пор наиболее вероятной считается версия передачи COVID-19 через летучих мышей. А местом распространения инфекции, в первую очередь, мог стать юг Китая или Юго-Восточная Азия.

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