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Коронавірус міг виникнути на ще одному ринку в Ухані. ВООЗ перевіряє

Новость на русском → Ухань, П'ятниця 26 лютого 2021 15:27
Коронавірус міг виникнути на ще одному ринку в Ухані. ВООЗ перевіряє Фото: людина в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) перевіряють версію про можливість виникнення коронавірусу на ще одному продовольчому ринку в Ухані. Встановити зв'язок між "нульовим пацієнтом" і ринком "Хуанань" не вдалося.

Про це повідомила газета The Wall Street Journal.

За даними газети, житель Уханя Чень, у якого коронавірус був виявлений 8 грудня 2019 року, повідомив місії ВООЗ, що його батьки здійснювали покупки на іншому місцевому продовольчому ринку.

Тепер експерти перевіряють версію про походження коронавірусу в іншому місці. Зазначається, що тести на коронавірус батьків "нульового пацієнта" виявилися негативними, однак невідомо, коли саме вони були зроблені і чи проводилося дослідження на антитіла.

ВООЗ має намір встановити точне місцезнаходження цього ринку, а також з'ясувати, чи є зв'язок між ним та іншими випадками зараження коронавірусом, виявленими в Ухані в грудні 2019 року.

Нагадаємо, ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

При цьому до цих пір найбільш вірогідною вважається версія передачі COVID-19 через кажанів. А місцем поширення інфекції, в першу чергу, міг стати південь Китаю або Південно-Східна Азія.

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