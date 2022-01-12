Коронавирус или туберкулез. Минздрав объяснил, как не спутать болезни

Когда появляются симптомы

Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда месяцев. Болезни COVID-19 присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель.

Слабость

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания.

Лихорадка

Коронавирус может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме - до 38, при тяжелой - свыше 38. При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2, при тяжелых формах - выраженная лихорадка.

Для туберкулеза также характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела без "определенной" причины. Для COVID-19 эти проявления не характерны.

Похожие симптомы

Среди симптомов COVID-19 также головная боль, насморк, заложенность носа, боль в горле и мышцах. В то же время одышка является симптом обоих заболеваний, однако может иметь различные особенности.

При туберкулезе она может появляться во время физической нагрузки. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным поражением легочной ткани.

Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме течения, но может появляться при средней и тяжелой форме.

Также при тяжелой форме COVID-19 может наблюдаться кровохарканье. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным поражением легочной ткани.

Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.