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Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 более 6 тысяч человек, а умерли - 346. Больше всего новых случаев заражения в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Ситуация за сутки:

  • новых заражений - 6029,
  • госпитализаций - 1061,
  • смертей - 346,
  • выздоровлений - 18 850.

Протестировали за вчера методом ПЦР - 28 652 человека, методом ИФА - 6594, экспресс-тестами - 36 073.

Больше всего случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 616 716 человек; выздоровели - 3 357 405 человек; летальных случаев - 93 608.

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