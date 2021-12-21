Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 6 тысяч человек, умерли - 346

В Украине за минувшие сутки заболели COVID-19 более 6 тысяч человек, а умерли - 346. Больше всего новых случаев заражения в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Ситуация за сутки:
Протестировали за вчера методом ПЦР - 28 652 человека, методом ИФА - 6594, экспресс-тестами - 36 073.
Больше всего случаев за сутки в Киеве, Донецкой и Запорожской областях.
За все время пандемии в Украине заболели - 3 616 716 человек; выздоровели - 3 357 405 человек; летальных случаев - 93 608.