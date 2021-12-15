Коронавирус в Украине: за сутки заболели более 8 тысяч человек, 356 - умерли
Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8109 человек, а умерли - 356. Больше всего заражений в Киеве, Донецкой и Волынской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В Украине за сутки госпитализировали 2280 человек; летальных случаев - 356; выздоровели - 26 307 человек. Протестировали методом ПЦР - 38 008 человек, методом ИФА - 8984, экспресс-тестами - 32098.
Больше всего за сутки заражений в Киеве (1247), Донецкой (425), Волынской (402) областях.
За все время пандемии в Украине: заболели - 3 578 557 человек; выздоровели - 3 259 316 человек; летальных случаев - 91 958.