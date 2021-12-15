Коронавірус в Україні: за добу захворіли більше 8 тисяч людей, 356 - померли
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 8109 людей, а померли - 356. Найбільше заражень в Києві, Донецькій та Волинській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
В Україні за добу госпіталізували 2 280 осіб; летальних випадків - 356; одужали – 26 307 осіб. Протестували методом ПЛР - 38 008, методом ІФА - 8984, експрес-тестами - 32 098.
Найбільше за добу заражень в Києві (1247), Донецькій (425), Волинській (402) областях.
За весь час пандемії в Україні: захворіли - 3 578 557 осіб; одужали - 3 259 316 осіб; летальних випадків - 91 958.