ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

От коронавируса в мире каждый день умирает более 10 тысяч человек

Новина українською → Пятница 04 декабря 2020 00:43
От коронавируса в мире каждый день умирает более 10 тысяч человек Фото: медицинский работник (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Более 1,5 миллиона человек во всем мире умерли от COVID-19. За последнюю неделю в среднем каждый день умирали более 10 тысяч человек.

Об этом сообщает Reuters.

В среднем, на протяжении последней недели, каждые девять секунд регистрировалась одна смерть. Всего за последние два месяца зафиксировали полмиллиона смертей.

"Только за последнюю неделю более 10 тысяч человек в мире умирали в среднем каждый день, и эта цифра неуклонно растет каждую неделю. Многие страны по всему миру сейчас борются со второй и третьей волнами, даже более сильными, чем первая, навязывая новые ограничения в повседневной жизни", - пишет издание.

По данным Всемирной организации здравоохранения, новый коронавирус вызвал больше смертей за последний год, чем туберкулез в 2019 году, и почти в четыре раза больше, чем от малярии.

Напомним, Британия стала первой страной в мире, которая получила вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.

Ранее в ВОЗ заявили, что к концу 2021 года объем вакцин составит 2 миллиарда доз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус преступления Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19