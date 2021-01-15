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От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона человек

Новина українською → Пятница 15 января 2021 01:58
От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона человек Фото: врачи в больнице (УНИАН)
Автор: Инна Собора

От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона 368 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США.

Об этом свидетельствуют данные Worldometers.

Так, в США зафиксировали 397 тысяч смертей. На втором месте по смертности Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек.

Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.

В Европе "лидерами" по смертности являются Италия (80 тысяч) и Великобритания (86 тысяч).

В Украине число жертв коронавируса превысило 20 тысяч.

Всего в мире почти 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются 24 миллиона случаев.

Ранее в ВОЗ допустили, что второй год пандемии коронавируса может стать сложнее первого.

Напомним, в ВОЗ ранее заявили, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно. Для этого необходимо привить 70% населения мира.

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