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Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони людей

Новость на русском → П'ятниця 15 січня 2021 01:58
Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони людей Фото: лікарі в лікарні (УНІАН)
Автор: Инна Собора

Від коронавіруса в світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.

Про це свідчать дані Worldometers.

Так, в США зафіксували 397 тисяч смертей. На другому місці за смертністю Бразилія - 207 тисяч жертв вірусу. В Індії коронавірус забрав життя майже 152 тисяч осіб.

Також висока смертність в Мексиці - майже 137 тисяч жертв COVID-19.

В Європі "лідерами" по смертності є Італія (80 тисяч) та Великобританія (86 тисяч).

В Україні число жертв коронавіруса перевищило 20 тисяч.

Всього в світі майже 93,5 мільйона підтверджених випадків коронавіруса з початку пандемії. Активними залишаються 24 мільйони випадків.

Раніше ВООЗ допустили, що другий рік пандемії коронавіруса може стати складнішим першого.

Нагадаємо, ВООЗ раніше заявили, що досягти колективного імунітету до COVID-19 можна. Для цього необхідно прищепити 70% населення світу.

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