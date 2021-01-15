От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона человек

От коронавируса в мире умерли уже 2 миллиона 368 человек. Больше всего смертей зафиксировано в США.
Об этом свидетельствуют данные Worldometers.
Так, в США зафиксировали 397 тысяч смертей. На втором месте по смертности Бразилия - 207 тысяч жертв вируса. В Индии коронавирус унес жизни почти 152 тысяч человек.
Также высокая смертность в Мексике - почти 137 тысяч жертв COVID-19.
В Европе "лидерами" по смертности являются Италия (80 тысяч) и Великобритания (86 тысяч).
В Украине число жертв коронавируса превысило 20 тысяч.
Всего в мире почти 93,5 миллиона подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии. Активными остаются 24 миллиона случаев.
Ранее в ВОЗ допустили, что второй год пандемии коронавируса может стать сложнее первого.
Напомним, в ВОЗ ранее заявили, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 можно. Для этого необходимо привить 70% населения мира.