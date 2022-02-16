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Коронавирусом в Украине заразилась еще 31 тысяча человек: где больше всего

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Киев, Среда 16 февраля 2022 08:18
Коронавирусом в Украине заразилась еще 31 тысяча человек: где больше всего Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 31 513 человек, а умерли - 310. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В Украине госпитализировали 3640 человек; летальных исходов - 310; выздоровели - 27 684 человека. Протестировали методом ПЦР - 62 931 человека, методом ИФА - 6389, экспресс-тестами - 72 047.

Больше всего новых заражений в Киеве (4378) и Одесской области (2847).

За все время пандемии в Украине заболели - 4 603 930 человек; выздоровели - 3 839 314 человек; летальных случаев - 103 565.

Напомним, Украина начала выходить из пика заболеваемости коронавирусом. Однако в Киевской школе экономики предупреждают о риске новой вспышки.

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