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Коронавірусом в Україні заразилась ще 31 тисяча людей: де найбільше

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Київ, Середа 16 лютого 2022 08:18
Коронавірусом в Україні заразилась ще 31 тисяча людей: де найбільше Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 31 513 людей, а померли - 310. Найбільше нових заражень в Києві та Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В Україні госпіталізували 3 640 осіб; летальних випадків - 310; одужали - 27 684 особи. Протестували методом ПЛР - 62 931 людину, методом ІФА - 6389, експрес-тестами - 72 047.

Найбільше нових заражень в Києві (4378) та Одеській області (2847).

За весь час пандемії в Україні захворіли - 4 603 930 осіб; одужали - 3 839 314 осіб; летальних випадків - 103 565.

Нагадаємо, Україна почала виходити з піку захворюваності на коронавірус. Проте, у Київській школі економіки попереджають про ризик нового спалаху.

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