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Коронавирусом в Украине заразились 13 562 человека, - суточная статистика

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 562 человека. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 1886 человек; летальных исходов - 127; выздоровели - 13 904 человека. Протестировали методом ПЦР - 17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.

За все время пандемии в Украине заболели - 4 734 333 человека; выздоровели - 3 952 363 человека; летальных случаев - 104 645.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что вводить локдаун в Украине не планируют. Эта волна коронавируса может оказаться последней.

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