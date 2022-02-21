Коронавирусом в Украине заразились 13 562 человека, - суточная статистика

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 13 562 человека. Больше всего новых случаев в Киеве и Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки в Украине госпитализировали 1886 человек; летальных исходов - 127; выздоровели - 13 904 человека. Протестировали методом ПЦР - 17 065 человек, методом ИФА - 2272, экспресс-тестами - 27 091.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 734 333 человека; выздоровели - 3 952 363 человека; летальных случаев - 104 645.
Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заверил, что вводить локдаун в Украине не планируют. Эта волна коронавируса может оказаться последней.