Коронавирусом в Украине заразились почти 35 тысяч человек, - суточная статистика

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом почти 35 тысяч человек. Больше всего новых заражений в Киеве и Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
За сутки госпитализировали 3323 человека; летальных исходов - 282; выздоровели - 29 254 человека. Протестировали методом ПЦР - 52 932 человека, методом ИФА - 5424, экспресс-тестами - 58 269.
Больше новых заражений в Киеве и Одесской области.
За все время пандемии в Украине заболели - 4 672 198 человек; выздоровели - 3 896 009 человек; летальных случаев - 104 106.
Напомним, Рада намерена изменить порядок введения карантина в Украине. Сейчас в стране действует адаптивный карантин из-за COVID-19.