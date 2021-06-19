Короткий день: Центр вакцинации в Киеве сменил часы работы на эти выходные

В Киеве на выходные Центр вакцинации от коронавируса в МВЦ (Международном выставочном центре) будет работать до 14:00. В воскресенье и понедельник, которые являются выходными днями, вакцинировать не будут.

По словам мэра Виталия Кличко, изменения в работе связаны с тем, что в праздники захотят вакцинироваться меньше людей. Поэтому вакцинация в МВЦ будет проходить только сегодня до 1400.

"Центр принимал посетителей вчера, работает сегодня и будет работать завтра (в субботу) до 14:00. Это связано, во-первых, с тем, что в минувшие выходные количество желающих прививаться уменьшалось после обеда. Поэтому, имея три выходных дня, мы ожидаем еще меньшее количество людей. Во-вторых, надо дать передохнуть нашим медикам, которые работают 7 дней в неделю", - сказал Кличко.