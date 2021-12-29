"Ковидная" тысяча: один из банков продолжит выплаты на праздники

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе "еПоддержка" после праздников. Однако Monobank планирует продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сооснователя Monobank Олега Гороховского.

"А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в "Дие"", - заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через Monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.

При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12 (т.е. сегодня)", - написал он.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги.

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.