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"Ковидная" тысяча: один из банков продолжит выплаты на праздники

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Украина, Среда 29 декабря 2021 09:30
"Ковидная" тысяча: один из банков продолжит выплаты на праздники Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе "еПоддержка" после праздников. Однако Monobank планирует продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сооснователя Monobank Олега Гороховского.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12 (т.е. сегодня)", - написал он.

При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.

"А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в "Дие"", - заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через Monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги.

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

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