"Ковідна" тисяча: один з банків продовжить виплати на свята

Державні банки планують відновити виплати за програмою "еПідтримка" після свят. Однак Monobank планує продовжувати нараховувати кошти українцям за вакцинацію відразу після заявки в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на з аяву співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"А ми навіть не будемо зупинятися попити водички. Платити, як і раніше, будемо миттєво після заявки в "Дії"", - заявив він, зазначивши при цьому, що всього виплати через Monobank отримали вже близько 1,8 млн українців. З них витрачено приблизно 400 млн грн.

При цьому Гороховський зазначив, що держава планує відновити виплати після свят.

"Прийняли рішення продовжити виплати "ковідної тисячі" навіть після закінчення виплат першої хвилі програми 29.12 (тобто сьогодні)", - написав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента України розповів, що понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заявки на отримання "ковідної тисячі". Більшість цих грошей витрачають на книги.

Зазначимо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.