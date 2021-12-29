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"Ковідна" тисяча: один з банків продовжить виплати на свята

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Україна, Середа 29 грудня 2021 09:30
"Ковідна" тисяча: один з банків продовжить виплати на свята Фото: гаманець з грошима (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Державні банки планують відновити виплати за програмою "еПідтримка" після свят. Однак Monobank планує продовжувати нараховувати кошти українцям за вакцинацію відразу після заявки в "Дії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співзасновника Monobank Олега Гороховського.

"Прийняли рішення продовжити виплати "ковідної тисячі" навіть після закінчення виплат першої хвилі програми 29.12 (тобто сьогодні)", - написав він.

При цьому Гороховський зазначив, що держава планує відновити виплати після свят.

"А ми навіть не будемо зупинятися попити водички. Платити, як і раніше, будемо миттєво після заявки в "Дії"", - заявив він, зазначивши при цьому, що всього виплати через Monobank отримали вже близько 1,8 млн українців. З них витрачено приблизно 400 млн грн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на нараді у президента України розповів, що понад 5,5 млн вакцинованих українців подали заявки на отримання "ковідної тисячі". Більшість цих грошей витрачають на книги.

Зазначимо, з січня 2022 року тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу українські пенсіонери зможуть витратити на ліки.

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