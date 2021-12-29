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"Ковидная" тысяча: один из банков продолжит выплаты на праздники

Автор: Ольга Белей

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе "еПоддержка" после праздников. Однако Monobank планирует продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в "Дие".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сооснователя Monobank Олега Гороховского.

"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12 (т.е. сегодня)", - написал он.

При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.

"А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в "Дие"", - заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через Monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги.

Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.

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вакцинация от коронавируса