"Ковидная" тысяча: один из банков продолжит выплаты на праздники

Государственные банки планируют возобновить выплаты по программе "еПоддержка" после праздников. Однако Monobank планирует продолжать начислять средства украинцам за вакцинацию сразу после заявки в "Дие".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сооснователя Monobank Олега Гороховского.
"Приняли решение продолжить выплаты "ковидной тысячи" даже после окончания выплат первой волны программы 29.12 (т.е. сегодня)", - написал он.
При этом Гороховский отметил, что государство планирует возобновить выплаты после праздников.
"А мы даже не будем останавливаться попить водички. Платить, как и раньше, будем мгновенно после заявки в "Дие"", - заявил он, отметив при этом, что всего выплаты через Monobank получили уже около 1,8 млн украинцев. Из них потрачено примерно 400 млн грн.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины рассказал, что более 5,5 млн вакцинированных украинцев подали заявки на получение "ковидной тысячи". Большинство этих денег тратят на книги.
Отметим, с января 2022 года тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса украинские пенсионеры смогут потратить на лекарства.