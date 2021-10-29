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"Красная" зона в Киеве: как теперь попасть на матч "Динамо" - "Барселона"

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Киев, Пятница 29 октября 2021 12:38
"Красная" зона в Киеве: как теперь попасть на матч "Динамо" - "Барселона" Фото: игроки "Динамо" (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Со следующей недели начнет действовать "красная" зона в Киеве. Соответственно, изменились условия пропуска на стадион НСК Олимпийский, на котором 2 ноября сыграют "Динамо" и "Барселона".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Динамо".

Сообщается, что в связи с введением "красной" зоны болельщики, которые приобрели билеты на матч Лиги чемпионов УЕФА между "Динамо" и "Барселоной", должны иметь при себе следующие документы:

  • отрицательный тест на COVID-19 методом ПЦР или экспресс тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до матча;
  • подтверждение полного курса вакцинации от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двудозной вакцины (зеленые сертификаты);
  • документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19.

Также сообщается, что проверка будет проводиться перед входом на НСК "Олимпийский". Требование не распространяется на лиц младше 18 лет.

"Кроме того, напоминаем, что во время пребывания на территории стадиона зрители обязаны использовать средства индивидуальной защиты, которые закрывают нос и рот", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев в "красной" зоне ужесточит масочный режим.

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