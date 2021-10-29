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"Червона" зона в Києві: як тепер потрапити на матч "Динамо" - "Барселона"

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 12:38
"Червона" зона в Києві: як тепер потрапити на матч "Динамо" - "Барселона" Фото: гравці "Динамо" (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

З наступного тижня почне діяти "червона" зона в Києві. Відповідно, змінилися умови пропуску на стадіон НСК Олімпійський, на якому 2 листопада зіграють "Динамо" і "Барселона".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Динамо".

Повідомляється, що у зв'язку з введенням "червоної" зони вболівальники, які придбали квитки на матч Ліги чемпіонів УЄФА між "Динамо" і "Барселоною", повинні мати при собі наступні документи:

  • негативний тест на COVID-19 методом ПЛР або експрес тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до матчу;
  • підтвердження повного курсу вакцинації від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати);
  • документ, що підтверджує одужання від COVID-19.

Також повідомляється, що перевірка проводитиметься перед входом на НСК "Олімпійський". Вимога не поширюється на осіб молодше 18 років.

"Крім того, нагадуємо, що під час перебування на території стадіону глядачі зобов'язані використовувати засоби індивідуального захисту, які закривають ніс і рот", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ у "червоній" зоні посилить масковий режим.

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