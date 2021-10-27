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"Красная" зона в Киевской области: нужен ли COVID-сертификат в маршрутках в Киев

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Киевская область, Среда 27 октября 2021 15:29
"Красная" зона в Киевской области: нужен ли COVID-сертификат в маршрутках в Киев Фото: карантин в Киевской области ужесточат (УНИАН)
Автор: Ирина Гамерская

"Красная" зона начинает действовать в Киевской области с 30 октября. Так, уже с субботы правила карантина будут ужесточены.

Подробнее о том, какие будут ограничения в Киевской области и затронут ли они транспорт - в материале РБК-Украина ниже.

"Красная" зона: что закроют

"Красная" зона карантина в Киевской области начнет действовать с полуночи 30 октября. В регионе запрещается:

  • работа учебных заведений, кроме садиков и начальной школы,
  • проведение массовых мероприятий,
  • работа кафе, ресторанов, ТРЦ,
  • работа непродовольственных рынков и магазинов,
  • работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • работа заведений культуры.

Ограничения для транспорта не предусмотрены.

Как избежать ограничений

Наличие у посетителей и сотрудников "зеленого" COVID-сертификата, подтвержающего получение двух доз вакцины, позволяет продолжить работу бизнеса без ограничений. Альтернативой сертификату может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

Что с транспортом

С 21 октября в Украине действуют новые правила на межобластные перевозки. Так, у всех пассажиров и водителей автобусов, поездов, самолетов должен быть COVID-сертификат или тест. Но это требование актуально только при поездках между областями. В пределах одной области COVID-документы не нужны.

Также COVID-документы не нужны для того, чтобы доехать из населенных пунктов Киевской области в Киев.

Ограничений на работу общественного транспорта в "красной" зоне Кабмин не предусматривает. Так, городские и пригородные маршрутки продолжат курсировать. Требования о наличии COVID-документов нет. Однако, их может ввести местная власть на свое усмотрение.

Отметим, COVID-документы требуют от пассажиров только на межобластных маршрутах вне зависимости от зоны карантина. Единственная разница для зон это число полученных доз. Для поездки из "желтой" зоны в "желтую" достаточно получения одной дозы вакцины, а вот в "красную" нужно только две дозы.

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