"Красная" зона в Киевской области: нужен ли COVID-сертификат в маршрутках в Киев

"Красная" зона: что закроют

"Красная" зона карантина в Киевской области начнет действовать с полуночи 30 октября. В регионе запрещается:

работа учебных заведений, кроме садиков и начальной школы,

проведение массовых мероприятий,

работа кафе, ресторанов, ТРЦ,

работа непродовольственных рынков и магазинов,

работа спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа заведений культуры.

Ограничения для транспорта не предусмотрены.

Как избежать ограничений

Наличие у посетителей и сотрудников "зеленого" COVID-сертификата, подтвержающего получение двух доз вакцины, позволяет продолжить работу бизнеса без ограничений. Альтернативой сертификату может быть негативный ПЦР-тест или тест на антиген.

Что с транспортом

С 21 октября в Украине действуют новые правила на межобластные перевозки. Так, у всех пассажиров и водителей автобусов, поездов, самолетов должен быть COVID-сертификат или тест. Но это требование актуально только при поездках между областями. В пределах одной области COVID-документы не нужны.

Также COVID-документы не нужны для того, чтобы доехать из населенных пунктов Киевской области в Киев.

Ограничений на работу общественного транспорта в "красной" зоне Кабмин не предусматривает. Так, городские и пригородные маршрутки продолжат курсировать. Требования о наличии COVID-документов нет. Однако, их может ввести местная власть на свое усмотрение.

Отметим, COVID-документы требуют от пассажиров только на межобластных маршрутах вне зависимости от зоны карантина. Единственная разница для зон это число полученных доз. Для поездки из "желтой" зоны в "желтую" достаточно получения одной дозы вакцины, а вот в "красную" нужно только две дозы.