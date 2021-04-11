"Красная зона" начала действовать в Харьковской области: что запрещено

С 11 апреля "красная зона" карантина начала действовать в Харьковской области . Ограничения введены в связи с удушением ситуации с COVID.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале .

Подробнее с ограничениями "красной зоны" можно ознакомиться в инфографике Минздрава:

В связи с этим в области вступили в силу следующие ограничения:

Согласно решению госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, "красная зона" в регионе начала действовать с 00:00 11 апреля.

Напомним, до этого новые карантинные ограничения начали действовать в самом областном центре. Но они не повлияют на работу метро Харькова.

Также стало известно, что поезда в Харьковской области будут курсировать без изменений еще неделю, несмотря на "красную зону".