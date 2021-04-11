"Червона зона" почала діяти в Харківській області: що заборонено

З 11 квітня "червона зона" карантину почала діяти в Харківській області . Обмеження введені у зв'язку з задушенням ситуації з COVID.

Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі .

Детальніше з обмеженнями "червоної зони" можна ознайомитися у інфографіці МОЗ:

У зв'язку з цим в області набули чинності наступні обмеження:

Згідно з рішенням держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, "червона зона" в регіоні почала діяти з 00:00 11 квітня.

Нагадаємо, до цього нові карантинні обмеження почали діяти в самому обласному центрі. Але вони не вплинуть на роботу метро Харкова.

Також стало відомо, що поїзди в Харківській області будуть курсувати без змін ще тиждень, незважаючи на "червону зону".