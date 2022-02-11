"Красная" зона расширилась. В каких областях уже действует локдаун
С пятницы, 11 февраля, еще три области Украины перешли в "красную" зону адаптивного карантина. На сегодняшний день в "красном" уровне эпидемической опасности находятся пять регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Таким образом, с пятницы "красная" зона начала действовать в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.
При этом в этой же зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.
В этих областях запрещена:
- работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
- работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
- работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
- проведение массовых мероприятий;
- работа учреждений культуры.
Однако меры не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников и посетителей указанных учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат тестов на коронавирус или сертификат о выздоровлении.
При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:
- работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.
Правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 40 тысяч новых случаев коронавируса.