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"Красная" зона расширилась. В каких областях уже действует локдаун

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Киев, Пятница 11 февраля 2022 07:00
"Красная" зона расширилась. В каких областях уже действует локдаун Фото: "Красная" зона расширилась (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С пятницы, 11 февраля, еще три области Украины перешли в "красную" зону адаптивного карантина. На сегодняшний день в "красном" уровне эпидемической опасности находятся пять регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Таким образом, с пятницы "красная" зона начала действовать в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

При этом в этой же зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В этих областях запрещена:

  • работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;
  • работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;
  • работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;
  • работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,
  • проведение массовых мероприятий;
  • работа учреждений культуры.

Однако меры не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников и посетителей указанных учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат тестов на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:

  • работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;
  • пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 40 тысяч новых случаев коронавируса.

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