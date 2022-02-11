"Червона" зона розширилася. У яких областях вже діє локдаун

З п'ятниці, 11 лютого, ще три області України перейшли в "червону" зону адаптивного карантину. На сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки знаходяться п'ять регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Таким чином, з п'ятниці" червона " зона почала діяти в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.

При цьому в цій же зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.

У цих областях заборонена:

робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;

робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,

проведення масових заходів;

робота закладів культури.

Однак заходи не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників і відвідувачів зазначених установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат тестів на коронавірус або сертифікат про одужання.

При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;

перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.