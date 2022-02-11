"Червона" зона розширилася. У яких областях вже діє локдаун
З п'ятниці, 11 лютого, ще три області України перейшли в "червону" зону адаптивного карантину. На сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки знаходяться п'ять регіонів.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Таким чином, з п'ятниці" червона " зона почала діяти в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.
При цьому в цій же зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.
У цих областях заборонена:
- робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
- робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;
- робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
- робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
- робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
- проведення масових заходів;
- робота закладів культури.
Однак заходи не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників і відвідувачів зазначених установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат тестів на коронавірус або сертифікат про одужання.
При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:
- роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;
- перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
- самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.
Правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу.