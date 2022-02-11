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"Червона" зона розширилася. У яких областях вже діє локдаун

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Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 07:00
"Червона" зона розширилася. У яких областях вже діє локдаун Фото: "червона" зона розширилася (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З п'ятниці, 11 лютого, ще три області України перейшли в "червону" зону адаптивного карантину. На сьогодні в "червоному" рівні епідемічної небезпеки знаходяться п'ять регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Таким чином, з п'ятниці" червона " зона почала діяти в Закарпатській, Луганській та Хмельницькій областях.

При цьому в цій же зоні знаходяться Івано-Франківська та Рівненська області.

У цих областях заборонена:

  • робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень навинос;
  • робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;
  • робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;
  • робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів,
  • проведення масових заходів;
  • робота закладів культури.

Однак заходи не будуть діяти в тих випадках, коли 100% співробітників і відвідувачів зазначених установ або заходів будуть повністю вакциновані і мати "зелений" COVID-сертифікат, негативний результат тестів на коронавірус або сертифікат про одужання.

При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

  • роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;
  • перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;
  • самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

Правила не скасовуються навіть при наявності COVID-документів.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 40 тисяч нових випадків коронавірусу.

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