"Красная" зона расширилась. В каких областях уже действует локдаун

Таким образом, с пятницы "красная" зона начала действовать в Закарпатской, Луганской и Хмельницкой областях.

При этом в этой же зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области.

В этих областях запрещена:

работа заведений общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

Однако меры не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников и посетителей указанных учреждений или мероприятий будут полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат тестов на коронавирус или сертификат о выздоровлении.

При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:

работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.