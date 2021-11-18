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"Красная" зона расширилась. Винницкая область ушла на локдаун

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Винницкая область, Четверг 18 ноября 2021 06:30
"Красная" зона расширилась. Винницкая область ушла на локдаун Фото: Винницкая область пошла на локдаун (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Винницкая область в полночь 18 ноября официально перешла в "красную" зону карантина. В области начали действовать жесткие ограничения и новые правила.

РБК-Украина рассказывает, с какими ограничениями теперь будет жить Винницкая область.

Ограничения "красной" зоны

Согласно постановлению Кабмина, на территории, которая оказалась в "красной" зоне, запрещается проведение массовых мероприятий, а также деятельность:

  • заведений общественного питания;
  • ТРЦ, кинотеатров и других развлекательных заведений;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • фитнес-центров, бассейнов и спортзалов.

Также учреждениям образования запрещено работать в очном формате, кроме детсадов и 1-4 классов.

Однако эти ограничения не действуют при условии, что 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы от коронавируса или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Куда пускают без сертификатов

Условие обязательной вакцинации не распространяется на продовольственные магазины, АЗС, банки, почта, ветеринарные клиники и магазины, аптеки и продовольственные магазины. Однако там сохраняется масочный режим и социальная дистанция.

Напомним, ранее в правительстве назвали две области, которые могут первыми выйти из "красной" зоны карантина.

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