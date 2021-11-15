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Винницкая область переходит в "красную" зону: названа дата

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Понедельник 15 ноября 2021 17:48
Винницкая область переходит в "красную" зону: названа дата Фото: Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям расширила "красную" зону адаптивного карантина в Украине. Уже на этой неделе "красная" зона начнет действовать в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра Кабмина Олега Немчинова.

Ограничения "красной" зоны в Винницкой области начнут действовать с полуночи 18 ноября.

С четверга в Винницкой области будет запрещена работа заведений общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

При этом ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

Кроме того, для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Какие области уже в "красной" зоне

По состоянию на сегодня "красный" уровень опасности действует в Киеве и 17 областях Украины, это:

  1. Херсонская,
  2. Одесская,
  3. Запорожская,
  4. Донецкая,
  5. Днепропетровская,
  6. Сумская,
  7. Николаевская,
  8. Ровенская,
  9. Житомирская,
  10. Ивано-Франковская,
  11. Киевская,
  12. Луганская,
  13. Хмельницкая,
  14. Черниговская,
  15. Львовская,
  16. Черкасская,
  17. Волынская.
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