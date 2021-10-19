ru ua
Вт, 19 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Красная" зона может расшириться еще на 4 области: кто под угрозой

Новина українською →
Украина, Вторник 19 октября 2021 12:39
"Красная" зона может расшириться еще на 4 области: кто под угрозой Фото: ситуация с коронавирусом в регионах Украины ухудшается (Getty images)
Автор: Ирина Гамерская

"Красная" зона карантина в Украине на этой неделе может расшириться. Еще 4 области могут попасть в зону с самыми строгими ограничениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Уже 5 регионов ушло в красный уровень эпидопасности, есть еще 4 региона, которые показывают достаточно критическую динамику", - отметил он.

Так, под угрозой попадания в "красную" зону:

  • Житомирская область,
  • Луганская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область.

Ганиченко добавил, что Харьковская область время от времени показывает чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, но ее пока удается сбивать.

Кто уже в "красной" зоне

По состоянию на сейчас, в "красной" зоне Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская области. В этих регионах введены максимальные ограничения. Так, запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, рынков.

В соответствии с правилами адаптивного карантина, в "красной" зоне разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, АЗС, почты и банков.

Вместе с тем, при условии стопроцентной вакцинации сотрудников и посетителей бизнес имеет право работать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе