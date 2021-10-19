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"Червона" зона може розширитися ще на 4 області: хто під загрозою

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 12:39
"Червона" зона може розширитися ще на 4 області: хто під загрозою Фото: ситуація з коронавірусом в регіонах України погіршується (Getty images)
Автор: Ирина Гамерская

"Червона" зона карантину в Україні цього тижня може розширитися. Ще 4 області можуть потрапити до зони з найсуворішими обмеженнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрія Ганиченка.

"Вже 5 регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще 4 регіони, які показують досить критичну динаміку", - зазначив він.

Так, під загрозою потрапляння до "червоної" зони:

  • Житомирська область,
  • Луганська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їх його поки вдається збивати.

Хто вже в "червоній" зоні

Станом на зараз, у "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська області. В цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

Відповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.

Разом з тим, за умови стовідсоткової вакцинації співробітників та відвідувачів бізнес має право працювати.

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