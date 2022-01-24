"Красная" зона вернулась в Украину. Прикарпатье первым ушло на локдаун: список правил

С понедельника, 24 января, в Ивано-Франковской области начал действовать "красный" уровень эпидемической опасности. Таким образом, в регионе в заведения будут пускать при наличии сертификата о вакцинации или свежего теста на коронавирус.

Поскольку Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону в регионе запрещена:

работа заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос;

работа учреждений образования, в которых полностью вакцинированы менее 100% сотрудников;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий;

работа учреждений культуры.

При этом ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных учреждений (мероприятий) будут полностью вакцинрованы и иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирование на антиген (действителен 72 часа) или сертификат о выздоровлении.

При этом продолжают действовать ограничения, которые запрещают:

работу учреждений образования, если на самоизоляции находится более 50% соискателей образования и сотрудников;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно покидать место самоизоляции или обсервации.

Эти правила не отменяются даже при наличии COVID-документов.